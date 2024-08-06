В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве отношений с Киевом

Председатель СБ ООН распространила письмо Мали о разрыве дипотношений с Украиной

Председательствующая в Совете Безопасности (СБ) ООН республика Сьерра-Леоне распространила заявление властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной среди членов Совета. Об этом со ссылкой на копию документа сообщает РИА Новости.

«Председатель СБ свидетельствует свое уважение членам Совета и имеет честь препроводить для их сведения копию письма временного поверенного в делах постоянного представительства Мали при ООН», — заявил постпред Сьерра-Леоне при ООН Майкл Имран Кану в своем письме к членам СБ.

В этом документе приведен текст из обращения малийских властей, в котором они сообщили о разрыве дипотношений с Киевом из-за поддержки террористов с их стороны.

Ранее МИД Украины прокомментировал решение Мали о разрыве дипотношений. Ведомство посчитало данное решение недальновидным и поспешным.