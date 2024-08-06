В Совфеде прокомментировали попытку Киева устроить провокацию на параде в День ВМФ

Сенатор Долгов: РФ может дотянуться ракетами до украинских парадов и церемоний

Попытку покушения спецслужб Украины на российских политиков в День Военно-морского флота (ВМФ) прокомментировал в беседе со «Взглядом» сенатор Константин Долгов. По его мнению, офис украинского президента Владимира Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему помогают западные союзники.

«Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков (...), забывая о том, что Россия тоже способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», — высказался он.

При этом, по словам Долгова, в РФ руководствуются другими принципами, не забывая о «границах дозволенного». Сенатор также обратился к странам Запада, предупредив, что из-за помощи Киеву в подобных провокациях они находятся в шаге от возможного конфликта с Россией.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что спецслужбы Украины готовили покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время их пребывания в Санкт-Петербурге в День ВМФ 28 июля.

