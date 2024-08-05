В МИД заявили о подготовке Украиной покушения на Путина

Рябков: Украина готовила покушения на Путина в День ВМФ в Петербурге

Украина готовила покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время их нахождения в Петербурге в День ВМФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, именно об этом шел разговор Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином 12 июля. Тот, как утверждается, был «крайне удивлен этими известиями, но воспринял их достаточно серьезно».

Ранее Рябков говорил, что Москва и Вашингтон смогли немного разрядить напряженность в отношениях.