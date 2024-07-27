NYT: Белоусов звонил шефу Пентагона Остину из-за тайной украинской операции

Министр обороны России Андрей Белоусов 12 июля позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и сообщил о готовящейся Украиной операции против РФ. Пентагон впоследствии ее предотвратил, пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам двух официальных лиц США и еще одного чиновника, проинформированного о звонке, Москва обнаружила следы готовящейся Украиной тайной операции против России, которая могла быть одобрена американцами. Тогда Белоусов прямо спросил Остина, знал ли об этом Пентагон. Как сообщили NYT собеседники, представители Пентагона были удивлены подобным утверждением и поспешили его опровергнуть.

Но что бы ни поведал господин Белоусов, это было воспринято достаточно серьезно, чтобы американцы связались с украинцами и сказали: если вы правда думаете о чем-то таком, не надо

The New York Times со ссылкой на источники

Как отмечает газета, несмотря на глубокую зависимость Украины от военной, разведывательной и дипломатической поддержки Соединенных Штатов, украинские официальные лица не всегда делятся с американскими коллегами сведениями о своих военных операциях. Это разочаровывает официальных лиц США.

Ллойд Остин Фото: Edgar Su / Reuters

Это был второй телефонный разговор Белоусова и Остина

С начала специальной военной операции России на Украине Остин разговаривал по телефону с министром обороны России пять раз, подсчитала NYT, и почти всегда по инициативе Пентагона. Первый раз Белоусов и Остин созвонились 25 июня. В тот раз, как пишет издание, главы Минобороны России и США связались в попытке сохранить линии связи открытыми. Позже Минобороны России уточнило, что в ходе разговора Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До того последний разговор между главами оборонных ведомств РФ и Соединенных Штатов состоялся в марте 2023 года, тогда министром обороны России еще был Сергей Шойгу.

Лавров рассказал о закрытых контактах с США

Как поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия и США вели закрытые контакты так называемого «второго трека» с участием политологов по вопросам, связанным с конфликтом на Украине. «Я вам скажу доверительно — у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов», — рассказал глава МИД.

Позднее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что Россия не считает целесообразными контакты на неправительственном уровне с США. Она объяснила такую позицию «заведомо антироссийской ангажированностью участников со стороны США и других недружественных государств».