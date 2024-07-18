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08:01, 18 июля 2024Мир

Лавров рассказал о закрытых контактах с США

Лавров: РФ и США вели закрытые контакты по Украине с участием политологов
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия и США вели закрытые контакты так называемого «второго трека» с участием политологов по вопросам, связанным с конфликтом на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Я вам скажу доверительно — у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», — заверил он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в ходе этих контактов российские эксперты уточнили у своих американских коллег, поддержит ли Вашингтон включение в любые будущие мирные договоренности отмену Киевом законов по запрету русского языка. Министр рассказал, что в ответ на этот вопрос они сказали, что не вмешиваются во внутренние дела Украины.

Ранее Лавров призвал США отказаться от амбиций решать все и вся. Он также подчеркнул, что Вашингтон поймет, что лучше быть частью конструктивного процесса, чем заставлять всех плясать под свою дудку.

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      Виктория Кондратьева
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