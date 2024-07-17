Лавров призвал США отказаться от амбиций решать все и вся

Лавров: США при новом миропорядке должны отказаться от амбиций решать все и вся

США при новом мировом порядке должны отказаться от амбиций решать все и вся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

На пресс-конференции в ООН дипломат отметил, что Вашингтону необходимо принять действительность. «Надо просто смириться с реальностью и перестать претендовать на то, что США будут решать все и вся везде», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что США призывают своих союзников готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе. Он отметил, что Вашингтон и его союзники на замену созданным вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) инклюзивным механизмам организовывают закрытые блоки «типа АУКУС и прочих разного рода "четверок" и "троек"».