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15:31, 25 июня 2024Мир

Лавров назвал условие для диалога России и Запада

Лавров: РФ не уклоняется от диалога с Западом, но он должен быть равноправным

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Россия не уклоняется от диалога с Западом, однако он должен идти только на равноправной основе. Такое условие назвал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы не уходим от разговора с Западом, но готовы это делать исключительно на равноправной основе», — отметил глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что для этого существуют площадки. В качестве одной из них он назвал ООН, однако и там, по мнению министра, «проявляются очень негативные тенденции». Глава МИД пояснил, что Запад во многом «приватизировал Секретариат»: США переманивают его сотрудников для получения американского гражданства, используются процедурные уловки и происходит влияние на работу организации. Несмотря на предвзятость в пользу США, Россия продолжает вести «воспитательную работу» с сотрудниками ООН, заключил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что многие страны желают присоединиться к БРИКС. По его словам, недавно о соответствующем желании заявили Малайзия и Таиланд, а всего было подано более 30 заявок.

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      Лина Пивоварова
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