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21:32, 29 июня 2024Мир

Лавров раскрыл желание России по отношению к Западу

Глава МИД РФ Лавров допустил, что ЕС может стать одним из центров нового мира
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть только одно желание по отношению к странам Запада. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров раскрыл желание России по отношению к Западу и подчеркнул, что Москва не хочет видеть угрозы от западных стран. По его мнению, Евросоюз может стать одним из центров нового мира.

«Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства. Когда-нибудь они одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность для них самих курса, который они проводят под диктовку Вашингтона», — допустил он.

Ранее Лавров назвал условие для диалога России и Запада. По его словам, переговоры возможны «исключительно на равноправной основе».

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      Марина Совина
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