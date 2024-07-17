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22:37, 17 июля 2024Мир

Лавров призвал США быть частью конструктивных процессов

Лавров: США поймут, что лучше быть частью конструктивных процессов
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вашингтон в какой-то момент поймет, что лучше быть частью конструктивного процесса в мире, чем заставлять всех плясать под свою дудку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

США лучше укреплять стабильность в мире, чем «бегать с санкционной, военной и прочей дубинками», призвал он.

«И все пытаются как-то приспособиться, но сейчас уже понимают, что это непросто, учитывая специфику внутриполитических процессов в США», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что переход к новому мироустройству займет целую эпоху и будет тернистым. Расширение БРИКС — наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка, уверен он.

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      Марина Совина
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