В МИД указали на роль Великобритании в украинском покушении на Путина

Захарова: украинское покушение на Путина планировалось при участии Лондона

Покушение на президента России Владимира Путина, о котором говорил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), планировалось при участии Лондона. На роль Великобритании в украинской операции указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Нет сомнений, что покушение на Путина, о котором говорил Буданов, планировалось при участии англосаксонских хозяев Киева», — заявила дипломат.