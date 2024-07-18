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14:49, 18 июля 2024Бывший СССР

В МИД указали на роль Великобритании в украинском покушении на Путина

Захарова: украинское покушение на Путина планировалось при участии Лондона

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Покушение на президента России Владимира Путина, о котором говорил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), планировалось при участии Лондона. На роль Великобритании в украинской операции указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Нет сомнений, что покушение на Путина, о котором говорил Буданов, планировалось при участии англосаксонских хозяев Киева», — заявила дипломат.

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      Глеб Палехов
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