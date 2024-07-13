Глава разведки Украины рассказал о покушениях на Путина. Как на это отреагировали в Кремле?

Глава ГУР МО Украины Буданов рассказал о попытках покушения на президента Путина

Руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев готовил покушения на президента России Владимира Путина.

По его словам, все попытки были неудачными. При этом он не уточнил, о каких случаях идет речь.

Буданов заявил, что россияне боятся потерять своего нынешнего лидера, так как он является гарантом их «жизненной стабильности».

В 2022 году британское издание The Sun сообщило, что на пути следования кортежа Путина в Москве прогремел взрыв. Однако пресс-секретарь российского лидера опроверг эту информацию.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Как в Кремле оценивают уровень безопасности Путина?

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил уровень безопасности главы государства. Пресс-секретарь российского президента заявил, что она обеспечивается на должном уровне.

При этом Песков заметил, что угрозы, исходящие от киевских властей, очевидны.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В мае после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо представитель Кремля заявил, что для обеспечения безопасности Путина делается то, что должно. Никаких дополнительных мер по усилению защиты российского лидера не планируется.

В 2023 году Киев попытался нанести удар БПЛА по кремлевской резиденции Путина

Ночью со 2 на 3 мая 2023 года Украина попыталась с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанести удар по резиденции Путина в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, власти назвали это терактом и попыткой покушения на президента. В тот момент политика там не было, он находился в Ново-Огареве.

Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей Дмитрий Песков представитель Кремля

После случившегося в Кремле усилили систему безопасности, а также провели тщательное оперативное расследование атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что Киев не несет ответственности за атаку беспилотников на Кремль.

Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников

Владимир Зеленский президент Украины

По словам украинского лидера, российские руководство якобы хотело, чтобы общество знало, что за атакой стоял Киев. «Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам не страшно это признать», — утверждал он.