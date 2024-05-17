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10:53, 17 мая 2024Россия

В Кремле высказались об усилении безопасности Путина после покушения на Фицо

Песков: усиление безопасности Путина после покушения на Фицо не планируется

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Усиление безопасности президента России Владимира Путина после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не планируется. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Telegram-канала Shot.

«Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента», — сказал представитель Кремля.

Ранее бывший сотрудник охраны Путина назвал покушение на Фицо промахом всего комплекса многоуровневых охранных мероприятий службы безопасности главы кабмина Словакии. По его словам, человек из окружения премьера не увидел момент, когда преступник извлекал оружие, и не успел встать на линию огня. Кроме того, для предотвращения покушения допуск в квартал, где проходило заседание правительства, должен был идти через пропускную систему.

Покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова, когда политик покинул здание, где проходило выездное заседание правительства страны. В результате Фицо госпитализировали в тяжелом состоянии. По подозрению в преступлении задержан 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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