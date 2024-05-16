Экс-сотрудник охраны Путина назвал ошибки команды Фицо

Экс-сотрудник охраны Путина: покушение на Фицо является промахом всей команды

Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо является промахом всего комплекса многоуровневых охранных мероприятий службы безопасности главы Кабмина, заявил экс-сотрудник Службы безопасности президента РФ (СБП) Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, при этом эвакуация политика после выстрелов была проведена грамотно.

Специалист указал на ряд допущенных ошибок. Во-первых, человек непосредственно из окружения премьера не увидел момент извлечения оружия и не успел встать на линию огня. Во-вторых, для предотвращения покушения допуск в этот квартал должен был идти через пропускную систему. Кроме того, требовалось отработать дальний периметр, чтобы исключить снайперские выстрелы.

15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо.