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14:44, 13 июля 2024Россия

Песков высказался об уровне безопасности Путина

Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал об уровне безопасности первого лица. Об этом Песков заявил в разговоре с Telegram-каналом Shot.

Таким образом представитель президента отреагировал на заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о покушениях на Путина. «Безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — заметил Песков.

Также Дмитрий Песков заключил, что «все угрозы от киевского режима очевидны».

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов дал интервью изданию NV, в котором признался, что Киев организовывал покушения на президента России. В разговоре с украинскими журналистами Буданов признал, что эти попытки завершились провалом.

В конце мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что усиление безопасности главы государства после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не планируется. «Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента», — сказал представитель Кремля.

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      Андрей Ставицкий
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