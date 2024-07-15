В Кремле рассказали про обеспечение безопасности Путина

Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитируют «Известия».

Ранее на Украине рассказали о попытках покушения на Путина.

При оценке мер, принимаемых для обеспечения безопасности президента, принимается во внимание и международная обстановка, отметил Песков.

13 июля в Пенсильвании было совершено покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Во время выступления перед сторонниками Трамп схватился за ухо, после чего лег на трибуну. Стрелявшего в него мужчину ликвидировали сотрудники Секретной службы.