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12:10, 15 июля 2024Россия

В Кремле рассказали про обеспечение безопасности Путина

Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитируют «Известия».

Ранее на Украине рассказали о попытках покушения на Путина.

При оценке мер, принимаемых для обеспечения безопасности президента, принимается во внимание и международная обстановка, отметил Песков.

13 июля в Пенсильвании было совершено покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Во время выступления перед сторонниками Трамп схватился за ухо, после чего лег на трибуну. Стрелявшего в него мужчину ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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      Алан Босиков
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