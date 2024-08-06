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10:19, 6 августа 2024Мир

В США рассказали о заметной подготовке Ирана к атаке на Израиль

WSJ: Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на американских чиновников.

По данным источников издания, иранские Вооруженные силы перемещают ракетные установки и проводят военные учения, что может указывать на то, что Тегеран готовится к нападению в ближайшие дни.

Кроме того, чиновники администрации президента США Джо Байдена обеспокоены, что на этот раз иранская атака на Израиль может сопровождаться также ударами со стороны шиитского движения «Хезболла» и других иранских прокси.

Ранее стало известно, что США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией в связи с ожидаемым ударом Ирана по Израилю. На контрольно-пропускном пункте Арар было замечено несколько военных конвоев США, что может быть подготовкой к возможному иранскому удару.

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      Семен Александров
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