В Сумской области заявили о повреждении инфраструктуры

Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила в своем Telegram-канале о повреждении инфраструктуры в результате удара.
«Враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района. Предварительно, без жертв. На месте работают все необходимые службы», — указано в сообщении ОВА.
Подробности повреждения администрацией уточнены не были.
Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины в результате серии взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура. «Ряду поездов харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками», — отмечалось в сообщении компании «Украинские железные дороги».