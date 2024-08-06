В Сумской области заявили о повреждении инфраструктуры

Сумская ОВА заявила о повреждении инфраструктуры

Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила в своем Telegram-канале о повреждении инфраструктуры в результате удара.

«Враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района. Предварительно, без жертв. На месте работают все необходимые службы», — указано в сообщении ОВА.

Подробности повреждения администрацией уточнены не были.

Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины в результате серии взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура. «Ряду поездов харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками», — отмечалось в сообщении компании «Украинские железные дороги».