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15:21, 6 августа 2024Бывший СССР

В Сумской области заявили о повреждении инфраструктуры

Сумская ОВА заявила о повреждении инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила в своем Telegram-канале о повреждении инфраструктуры в результате удара.

«Враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района. Предварительно, без жертв. На месте работают все необходимые службы», — указано в сообщении ОВА.

Подробности повреждения администрацией уточнены не были.

Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины в результате серии взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура. «Ряду поездов харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками», — отмечалось в сообщении компании «Украинские железные дороги».

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      Валентин Карант
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