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10:39, 6 августа 2024Экономика

В Турции повысили налог на некоторые виды товаров

В Турции повысили налоги на покупаемые за границей товары

Фото: Ahmad Al-Rubaye / Reuters

Власти Турции повысили налоги на товары, которые граждане покупают за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий правительственный вестник Resmi Gazete.

Если прежде данный налог составлял 66 процентов, то теперь его увеличили до 100 процентов. Необлагаемый лимит на приобретенные за границей товары уменьшили с 150 евро до 30 евро.

Уточняется, что товары, купленные гражданами Турции в странах Европейского союза, будут облагаться налогом в 30 процентов от суммы покупки. Раньше эта пошлина составляла 18 процентов. Если вес товара превысит 30 килограммов, тогда его владельцу придется заплатить дополнительный налог в 48 процентов.

О том, что Анкара задумала провести налоговую реформу, сообщалось еще в середине июня. Ожидается, что она принесет турецкому бюджету 226 миллиардов лир (7 миллиардов долларов). Главным образом сборы затронут предпринимателей.

Осенью 2023 года Турция уклонилась от обновления или подписания нового соглашения для того, чтобы избежать двойного налогообложения. Анкара прервала переговоры, сочтя их неинтересными.

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      Кирилл Луцюк
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