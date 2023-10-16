В России признали нежелание Турции заключать соглашение о налогах

Замглавы Минфина РФ Сазанов рассказал о формуле 10-10-10 для притока инвестиций

Россия предлагает нейтральным странам обновить действующее или подписать новое соглашение об избежание двойного налогообложения (СИДН), но пока не может договориться о нем с ключевыми партнерами. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Он признал, что довести процесс до конца удалось только с Оманом, а вот Турция остановила переговоры, потому что не видит в них интереса для себя. Активные контакты продолжаются только с ОАЭ, но они не близки к завершению.

Сазанов назвал предложение Москвы по формуле 10-10-10 компромиссным, позволяющим стране привлекать иностранные инвестиции, а не терять национальную налоговую базу.

Речь в формуле идет о выплате дивидендов, процентов и роялти со ставкой налога 10 процентов, что увязано со ставками, которые предлагаются в специальных административных районах (САР) для тех, кто переехал туда из иностранных юрисдикций.

В Минфине не исключили некоторых льгот, выпадающих из потенциального соглашения с какой-то страной, но только в особых случаях. Например, если есть рост торгового оборота с какой-то страной или ее удобство для переориентации на другие рынки. А вот исключений для холдинговых компаний, которые хотят только преференций по налогам, не будет.

Ранее Сазанов обещал, что Минфин компенсирует потери российского бизнеса от санкций со стороны западных стран за счет сохранения льготных ставок налогов на выплаты за рубеж процентов по кредитам в иностранных банках и по еврооблигациям.