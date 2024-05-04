Россиянам назвали главные причины блокировки банковских переводов

Роскачество: банки блокируют операции при подозрении на нарушение закона

Российские банки блокируют переводы физических лиц, если у них возникают подозрения в нелегальности транзакций, утверждают в Роскачестве. Специалисты организации назвали главные причины заморозки таких операций. «Лента.ру» ознакомилась с выводами специалистов.

С 2024 года финансовые организации должны замораживать сомнительные операции и уточнять у клиента, добровольно ли он ее совершает, отмечают эксперты.

«Банки обязаны принимать меры для защиты своих клиентов от незаконных действий, таких как кража личных данных, подделка документов и так далее. Заблокированные переводы могут быть результатом работы автоматических систем обнаружения подозрительной активности или ручной проверки операций, которые вызывают сомнения», — сообщили в Роскачестве.

Банки должны соблюдать антимонопольное законодательство, запрещающее незаконную передачу средств, связанных с незаконными операциями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и торговля наркотиками Роскачество

В некоторых случаях, когда операция выглядит подозрительно, банки обязаны ее заблокировать. Так финансовая организация может избежать юридических и репутационных последствий.

Некоторые блокировки переводов могут быть связаны с антимонопольными ограничениями. Если клиент не предоставил достаточно информации для проведения проверки, банк будет блокировать его переводы, пока не получит нужную информацию. Также ограничения могут быть связаны с санкциями, когда перевод определенным странам или организациям может быть связан с терроризмом и нарушением прав человека.

«Если клиент часто переводит большие суммы денег в страны с высоким уровнем коррупции или нестабильной политической обстановкой, банки могут решить, что эти операции не могут быть проверены достоверно и, следовательно, блокировать их», — добавили в Роскачестве.

Как отмечает руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина, такие ситуации, как правило, возникают, если банк заподозрил, что клиент нарушает законодательство.

Финансовые организации зачастую перестраховываются, поскольку ответственность за несоблюдение законодательства весьма серьезная, вплоть до лишения лицензии. Блокировку перевода всегда можно оспорить: обратиться в свой банк, представив необходимые документы и сведения Ольга Вяльшина руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества

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