В Великобритании отложили ремонт дороги за миллионы фунтов из-за гнезда грызунов

В Великобритании отложили ремонт дороги за 5,8 млн фунтов из-за гнезда сони

В графстве Кент Великобритании на несколько месяцев отложили капитальный ремонт кольцевой развязки дороги стоимостью 5,8 миллиона фунтов (7,35 миллиона долларов) из-за гнезда сони. Об этом сообщает Daily Mail.

Грызуны находятся под охраной, поэтому для продолжения ремонта на перекрестке Ки-стрит в Ситтингборне строителям будет необходимо получить специальную лицензию. Отмечается, что перекресток является одним из самых оживленных в графстве. В настоящее время ремонт отложен до осени, закончить работы планируется в 2025 году.

Ранее в немецком городе Эрфурт собрались потратить 2,5 миллиона евро на переселение диких хомяков. Эти животные обитали в месте, предназначенном для строительства новой школы. Хомяки являются строго охраняемыми в Германии.