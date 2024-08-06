Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:48, 6 августа 2024Ценности

Ведущая «Дома-2» раскрыла диету при похудении

Ведущая Ольга Орлова заявила, что не употребляет алкоголь во время похудения

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла диету для похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Экс-участница поп-группы «Блестящие» ответила на вопросы подписчиков. В том числе она рассказала, какие продукты исключает из рациона, когда сбрасывает вес. Так, 46-летняя звезда заявила, что не употребляет алкоголь, а также отказывается от десертов. Кроме того, при необходимости она ест хлеб только за завтраком.

«В идеале убрать фрукты и молочные продукты», — добавила автор поста.

В июле Орлова показала фигуру в бикини со словами «я поправилась».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Гранату подорвали в квартире жилого дома в Москве. Что об этом известно?

      Режиссер «Метода» заявил о замене исполнителя главной роли

      Российский бизнесмен подал на банкротство из-за миллиардного долга по алиментам

      Алиев заявил о необходимости регулярных контактов с Россией по региональной безопасности

      В Volkswagen отреагировали на сообщения о возобновлении поставок в Россию

      Ведущая «Дома-2» раскрыла диету при похудении

      Россияне стали активнее покупать машины в кредит

      В России двое мигрантов пытались сбежать из ЦВС и напали на силовиков

      Российский регион попал под артиллерийский обстрел со стороны Украины

      Названа дата первого заседания РФС по иску экс-тренера ЦСКА к клубу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше