Ведущая «Дома-2» раскрыла диету при похудении

Ведущая Ольга Орлова заявила, что не употребляет алкоголь во время похудения

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла диету для похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Экс-участница поп-группы «Блестящие» ответила на вопросы подписчиков. В том числе она рассказала, какие продукты исключает из рациона, когда сбрасывает вес. Так, 46-летняя звезда заявила, что не употребляет алкоголь, а также отказывается от десертов. Кроме того, при необходимости она ест хлеб только за завтраком.

«В идеале убрать фрукты и молочные продукты», — добавила автор поста.

В июле Орлова показала фигуру в бикини со словами «я поправилась».