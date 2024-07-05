46-летняя ведущая «Дома-2» показала фигуру в купальнике со словами «я поправилась»

46-летняя телеведущая Ольга Орлова показала фигуру в купальнике на море

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фигуру в откровенном наряде со словами «я поправилась». Соответствующее видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике экс-участница поп-группы «Блестящие» предстала на фоне моря в раздельном полосатом купальнике, состоящем из плавок и топа бандо. При этом 46-летняя звезда продемонстрировала тело с лишним весом. Вдобавок она собрала волосы в хвост.

«Отпуск пролетел так же, как и молодость. P.S. Да-да, я поправилась, вам не показалось», — иронично подписала она пост.

Ранее Настасья Самбурская презентовала новую песню с помощью фото без штанов. 37-летняя исполнительница сообщила о выходе нового трека под названием «Проклятый путь». При этом на его обложке она предстала в распахнутом пиджаке на голое тело.