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11:19, 5 июля 2024Ценности

Настасья Самбурская презентовала новую песню с помощью фото без штанов

Кадр: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская презентовала новую песню с помощью фото без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница сообщила о выходе нового трека под названием «Проклятый путь». При этом на его обложке она предстала в распахнутом пиджаке на голое тело. Также знаменитость надела трусы и прозрачные колготки в сетку.

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Кроме того, звезда распустила уложенные волнами волосы, сделав косой пробор, и завершила образ солнцезащитными очками.

В июне Настасья Самбурская также снялась в расстегнутом оверсайз-пиджаке без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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