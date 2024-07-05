Настасья Самбурская презентовала новую песню с помощью фото без штанов

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская презентовала новую песню с помощью фото без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница сообщила о выходе нового трека под названием «Проклятый путь». При этом на его обложке она предстала в распахнутом пиджаке на голое тело. Также знаменитость надела трусы и прозрачные колготки в сетку.

Кроме того, звезда распустила уложенные волнами волосы, сделав косой пробор, и завершила образ солнцезащитными очками.

В июне Настасья Самбурская также снялась в расстегнутом оверсайз-пиджаке без бюстгальтера.