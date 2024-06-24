Российская актриса Настасья Самбурская снялась топлес в колготках

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась топлес. Новое фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» разместила снимок, на котором предстала в черных колготках в сетку и расстегнутом оверсаз-пиджаке. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, прикрывая руками обнаженную грудь.

Помимо этого, актриса надела трусы с высокой посадкой. В качестве аксессуара она выбрала солнцезащитные очки. Вдобавок ей завили волосы в крупные локоны и распустили их.

Ранее Самбурская примерила бикини перед камерой. Знаменитость поочередно примерила перед камерой два темных бикини с треугольными чашками и V-образными трусами, подчеркнувшими стройный силуэт.