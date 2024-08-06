Виллу Месси облили краской в знак протеста

Экоактивисты из Futuro Vegetal облили краской дом футболиста Месси на Ибице

Экоактивисты испанской организации Futuro Vegetal облили краской виллу футболиста Лионеля Месси на Ибице в знак протеста. Об этом говорится в заявлении на странице движения в соцсети Х.

Климатические активисты опубликовали кадры, на которых два человека стоят у входа в дом спортсмена с плакатом «Помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию». На фоне находится фасад здания, облитый красной и черной краской.

«Мы действуем. Мы закрасили незаконный особняк Месси на Ибице. Особняк представляет собой незаконную постройку, которую футболист купил за непомерные 11 миллионов евро», — заявили активисты. Уточняется, что дом футболист приобрел в 2022 году у швейцарского бизнесмена.

Ранее экоактивисты из движения Extinction Rebellion окрасили в ярко-зеленый цвет воду в Большом канале в Венеции. Таким образом они решили выразить протест против отсутствия прогресса на климатической конференции ООН COP28.