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11:24, 6 августа 2024Россия

Водитель большегруза насмерть переехал 85-летнюю россиянку и попал на видео

В Уфе водитель большегруза насмерть переехал 85-летнюю пенсионерку на тротуаре

В Уфе 29-летний водитель большегруза насмерть переехал 85-летнюю пенсионерку на тротуаре на проспекте Октября, когда сдавал назад. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном видеоролике видно, как водитель сдает назад и не замечает пожилую женщину. Она оказывается под колесами. Практически сразу же к пенсионерке подбегают очевидцы.

По данным издания, пожилую женщину забрали на скорой помощи, однако реанимировать ее не удалось.

До этого стало известно, что в центре Москвы автомобиль Cadillac сбил пенсионерку на парковке. Все произошло на проспекте Мира около дома №88.

Врачи не сумели спасти пожилую женщину. Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

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      Анна Щербакова
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