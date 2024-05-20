В центре Москвы Cadillac сбил пенсионерку на парковке, женщина не выжила

В центре Москвы автомобиль Cadillac сбил пенсионерку на парковке. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По информации ГИБДД, авария произошла на пропекте Мира около дома 88. Там иномарка, сдавая задним ходом на парковке, совершила наезд на пенсионерку.

Врачи не смогли спасти пожилую женщину. Обстоятельства аварии уточняются. «На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы», — отчитались в столичном управлении ГИБДД.

25 апреля в Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Cayenne пытался проехать по разведенному мосту. Гребенка «зажевала» бампер автомобиля, из-за чего на асфальт вылился антифриз. По словам очевидцев, после аварии водитель и пассажиры Porsche сбежали с места происшествия.