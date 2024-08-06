Водителя cтолкнувшегося с поездом грузовика заподозрили в планировании этой аварии

Водитель грузовика в Волгоградской области мог специально столкнуться с поездом

Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань — Адлер в Волгоградской области, мог специально спровоцировать эту аварию. Об этом сообщает Baza.

Машинисты состава рассказали, что заметили приближающийся к путям автомобиль примерно за 800–900 метров до столкновения и начали подавать предупреждающие сигналы, которые водитель проигнорировал. Более того, он начал набирать скорость, когда между КамАЗом и поездом оставалось около 200 метров, заявили собеседники издания. В результате машинисты предприняли экстренное торможение, но это уже не помогло избежать аварии.

29 июля на нерегулируемом переезде в Волгоградской области КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом — вагоны поезда опрокинулись, всего в нем находилось 956 пассажиров. Сообщалось о 52 пострадавших. Позднее сообщалось, что водитель КамАЗа грубо нарушил правила дорожного движения.