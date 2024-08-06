Военный летчик в запасе рассказал о главных недостатках американских истребителей

Fighterbomber: F-16 имеет всего один двигатель и индикацию на английском языке

Военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber рассказал о главных недостатках истребителя четвертого поколения F-16. Об этом он сообщил ТАСС.

Он отметил, что F-16 имеет всего один двигатель, а индикация осуществляется на английском языке. Кроме того, собеседник агентства указал на отсутствие боевого опыта эксплуатации F-16 у украинских летчиков, а также на тот факт, что на авиазаводах Украины нет мощностей для ремонта и обслуживания истребителей.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что американские истребители F-16, которые были переданы Украине, не смогут значительно повлиять на ход боевых действий и противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПВО).