Волочкова рассказала о совместном треке с SHAMAN

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что мечтает записать песню с певцом SHAMAN

Анастасия Волочкова заявила, что мечтает записать совместный трек с певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Об этом балерина сообщила корреспонденту Пятого канала.

«Я хочу записать дуэт с SHAMAN, потому что эта патриотическая тема мне очень близка. Это будет бомба! Неважно, пою я плохо или хорошо, хотя говорят, что неплохо», — призналась Анастасия.

Волочкова выступает в качестве певицы с 2021 года, когда выпустила дебютный музыкальный альбом под названием «Вселенная».

Ранее певец SHAMAN анонсировал выступление на Красной площади, которое «изменит ход истории».