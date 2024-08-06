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15:14, 6 августа 2024Культура

Волочкова рассказала о совместном треке с SHAMAN

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что мечтает записать песню с певцом SHAMAN

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Анастасия Волочкова заявила, что мечтает записать совместный трек с певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Об этом балерина сообщила корреспонденту Пятого канала.

«Я хочу записать дуэт с SHAMAN, потому что эта патриотическая тема мне очень близка. Это будет бомба! Неважно, пою я плохо или хорошо, хотя говорят, что неплохо», — призналась Анастасия.

Волочкова выступает в качестве певицы с 2021 года, когда выпустила дебютный музыкальный альбом под названием «Вселенная».

Ранее певец SHAMAN анонсировал выступление на Красной площади, которое «изменит ход истории».

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      Андрей Шеньшаков
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