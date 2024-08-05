SHAMAN анонсировал меняющее ход истории выступление

SHAMAN анонсировал выступление на Красной площади, которое «изменит ход истории»

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) анонсировал выступление на Красной площади, которое изменит ход истории. Его слова приводит Пятый канал.

По словам Дронова, знаковое шоу пройдет 22 августа, в День государственного флага России. «Состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить. Дебютный мой концерт под названием "Победа"», — сообщил певец на организованном у посольства США митинге.

19 июля SHAMAN организовал митинг-концерт у посольства США в российской столице. По его словам, таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.

Позднее певец связал выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки со своим выступлением у американского посольства.