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03:17, 20 июля 2024Культура

«Я готов им на это ответить». SHAMAN выступил у посольства США в Москве после блокировки YouTube-канала

SHAMAN выступил у посольства США из-за блокировки в YouTube
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в пятницу, 19 июля, организовал митинг-концерт у посольства США в Москве. Он назвал мероприятие ответом на блокировку своего и других российских исполнителей YouTube-аккаунтов.

Музыкант анонсировал мероприятие днем. Он заявил, что хочет привлечь внимание к проблеме блокировки пользователей на видеохостинге.

Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить

SHAMANпевец
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Поддержать певца пришли сотни россиян

Люди начали собираться у здания посольства с 20:00 по московскому времени. Новинский бульвар перекрыли, на месте дежурили полиция, ДПС и ОМОН.

На здание посольства проецировался российский флаг, возле здания разместили плакат, поздравляющий американских дипломатов «с днем зависимости». На нем изображен лежащий на койке в больничной палате мужчина в военной форме, олицетворяющий НАТО. К нему подключены капельницы с флагами Вьетнама, Ирака, КНДР, Ливии, а также Украины, на которой висит табличка с надписью Type: war («Тип: война»).

Музыкант прибыл к месту выступления на автомобиле «Победа» с красной надписью «Победа!». Он исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит», а также презентовал новую песню и клип «Душа нараспашку».

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SHAMAN анонсировал новое выступление

Как объяснил певец, его выступление адресовано в том числе в защиту коллег, которые попали под блокировку на YouTube.

Я сегодня заступаюсь в том числе и за своих коллег, за моих друзей, которых заблокировали несправедливо. За моего друга Григория Лепса, с которым мы прекрасно общаемся. В принципе, сердце мое болит, как и у любого нормального русского человека

SHAMANпевец

Исполнитель рассказал, что будет выступать исключительно в России. Он также анонсировал свою новую программу «Победа», с который выступит в День государственного флага 22 августа на Красной площади.

4 июля YouTube заблокировал каналы певцов SHAMAN, а также Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова. «Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», — прокомментировал решение видеохостинга Дронов. 13 июля он пообещал YouTube «ответку о которой узнает весь мир».

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      Марина Совина
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