Россияне вышли к посольству США поддержать SHAMAN

Сотни людей пришли на концерт поддержать SHAMAN к посольству США в Москве

Сотни россиян собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать исполнителя SHAMAN. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что музыкант устроил концерт возле американского дипломатического представительства. Он исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит». Также на здание посольства проецировался российский флаг.

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) анонсировал митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.

Возле здания дипмиссии также разместили плакат, поздравляющий американских дипломатов «с днем зависимости». На нем изображен лежащий на койке в больничной палате мужчина в военной форме, олицетворяющий НАТО. К нему подключены капельницы с флагами Вьетнама, Ирака, КНДР, Ливии, а также Украины, на которой висит табличка с надписью Type: war («тип: война»).