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00:16, 20 июля 2024Россия

SHAMAN объяснил выступление у посольства США

SHAMAN назвал выступление у посольства США ответом на блокировку на YouTube

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал выступление у посольства США в Москве ответом на блокировку YouTube-аккаунтов российских знаменитостей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Именно поэтому я сейчас здесь и сейчас у американского посольства. И вы сейчас все увидите, и весь мир увидит… Мне главное — то, что происходит в России», — сказал музыкант.

Ранее Ярослав Дронов анонсировал митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.

Поддержать SHAMAN к зданию посольства США пришли сотни человек.

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      Евгений Силаев
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