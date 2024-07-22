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01:20, 22 июля 2024Культура

SHAMAN связал выход Байдена из гонки со своим выступлением у посольства США

SHAMAN заявил, что Байден вышел из гонки после его выступления у посольства США

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) связал выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки со своим выступлением у американского посольства в Москве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Музыкант отметил, что исполнил песню «Я русский» возле дипломатического представительства, после чего стало известно о решении Байдена отказаться от борьбы за переизбрание на пост главы государства. «Служу России!» — добавил артист.

В пятницу, 19 июля, SHAMAN организовал митинг-концерт у посольства США в российской столице. По его словам, таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube. Рядом со зданием дипмиссии также разместили плакат, поздравляющий американских дипломатов «с днем зависимости».

21 июля Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

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      Марина Совина
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