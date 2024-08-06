Врачи развеяли популярный миф о лечении головной боли

Врачи Малышева и Гандельман: пчелиный яд неэффективен в лечении головной боли

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что пчелиный яд неэффективен в лечении головной боли. Выпуск передачи, в котором врачи развеяли популярный миф о борьбе с недугом, доступен на сайте телеканала.

Гандельман развеял распространенное заблуждение о том, что пчелиный яд помогает в борьбе с головной болью и болью в суставах. «Это не просто заявление, это результат научных исследований», — подчеркнула Малышева.

Кардиолог объяснил происхождение мифа о пользе пчелиного яда тем, что он содержит много компонентов, которые «в теории могут помочь» в борьбе с болью и воспалениями. «Показано, что никакие болезни пчелиный яд не лечит — это раз, частоту рецидивов никаких болезней не уменьшает — два, качество жизни не улучшает — три, вообще ничего не делает», — оценила Малышева пользу пчелиного яда. Более того, как отметила медик, пчелиный укус может вызвать анафилактический шок.

Ранее Малышева и Продеус раскрыли порядок действий при укусе пчелы. Специалисты посоветовали в первые минуты после укуса приложить к больному месту лед.