Телеведущий Соловьев: российский флаг поднят над Нью-Йорком в ДНР

Бойцы штурмового батальона «Сомали» Вооруженных сил России подняли российский флаг над Нью-Йорком в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

«Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что флаг водрузили на крыше одной из школ населенного пункта.

Ранее стало известно, что группировка Вооруженных сил Украины в районе Нью-Йорка начала попадать в окружение. Сообщалось, что после масштабных авиаударов российские войска начали наносить расходящиеся удары и окружать гарнизон ВСУ, успешно добравшись к центру поселка.