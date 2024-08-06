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19:00, 6 августа 2024Бывший СССР

ВС России подняли российский флаг над Нью-Йорком

Телеведущий Соловьев: российский флаг поднят над Нью-Йорком в ДНР

Кадр: Telegram-канал Владимира Соловьева

Бойцы штурмового батальона «Сомали» Вооруженных сил России подняли российский флаг над Нью-Йорком в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

«Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что флаг водрузили на крыше одной из школ населенного пункта.

Ранее стало известно, что группировка Вооруженных сил Украины в районе Нью-Йорка начала попадать в окружение. Сообщалось, что после масштабных авиаударов российские войска начали наносить расходящиеся удары и окружать гарнизон ВСУ, успешно добравшись к центру поселка.

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      Глеб Палехов
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