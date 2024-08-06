Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 6 августа 2024Россия

ВСУ атаковали еще один российский регион

Дрон ВСУ атаковал населенный пункт в Брянской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще один российский регион. Речь идет об атаке Дрона-камикадзе на населенный пункт Демьянки Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По данным главы региона, никто не пострадал. В результате сброса взрывного устройства полностью уничтожен легковой автомобиль, осколками также посекло окна в жилом доме.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Утром во вторник, 6 августа, Министерство обороны России сообщало, что за полтора часа Украина выпустила 22 беспилотных летательных аппарата по Курской и Белгородской областям.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 100 бойцов ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Что известно о боях на границе?

      В Бангладеш распустили парламент

      Шойгу заявил о отсутствии реакции Киева на условия по урегулированию конфликта

      Появились подробности о взрыве в доме в Москве

      Россиян предостерегли от ошибок после удаления зуба

      Гособвинение запросило срок для обвиняемого в растрате российского экс-замгубернатора

      ВСУ атаковали еще один российский регион

      «Другая Украина» обратилась в Совет ОБСЕ для рассмотрения нелегитимности Зеленского

      41-летняя российская актриса примерила прозрачное платье перед камерой

      В России появится новый экологический проект

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше