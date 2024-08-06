ВСУ атаковали еще один российский регион

Дрон ВСУ атаковал населенный пункт в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще один российский регион. Речь идет об атаке Дрона-камикадзе на населенный пункт Демьянки Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По данным главы региона, никто не пострадал. В результате сброса взрывного устройства полностью уничтожен легковой автомобиль, осколками также посекло окна в жилом доме.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Утром во вторник, 6 августа, Министерство обороны России сообщало, что за полтора часа Украина выпустила 22 беспилотных летательных аппарата по Курской и Белгородской областям.