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23:39, 6 августа 2024Россия

ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря в российском регионе

Настоятель Питирим: ВСУ сожгли собор мужского монастыря у Суджи под Курском
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: STR New / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на Курскую область, в ходе которой был разбит и сожжен главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа. Еще несколько зданий повреждены, но жертв и пострадавших среди людей нет, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим, передает РИА Новости.

«Разбит и сожжен собор монастырский главный. Поврежден братский корпус, храмовый корпус… Ближе к вечеру подожжен Покровский храм… Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали», — добавил настоятель монастыря в российском регионе.

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      Александра Синицына
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