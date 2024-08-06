ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря в российском регионе

Настоятель Питирим: ВСУ сожгли собор мужского монастыря у Суджи под Курском

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на Курскую область, в ходе которой был разбит и сожжен главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа. Еще несколько зданий повреждены, но жертв и пострадавших среди людей нет, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим, передает РИА Новости.

«Разбит и сожжен собор монастырский главный. Поврежден братский корпус, храмовый корпус… Ближе к вечеру подожжен Покровский храм… Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали», — добавил настоятель монастыря в российском регионе.