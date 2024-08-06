Обнаружен невидимый белый карлик

arXiv: в двойной системе обнаружили невидимого белого карлика

Астрономы Университета штата Огайо (OSU) и Гавайского университета провели исследование двойной системы LAMOST J2354, в составе которой обнаружен массивный невидимый объект. Результаты исследования, опубликованные на сервере препринтов arXiv, указывают, что этот объект является белым карликом.

Система LAMOST J2354 состоит из карликовой звезды главной последовательности спектрального класса К и невидимого компаньона, вокруг которого К-карлик вращается каждые 0,48 дня. Астрономы предположили, что масса звезды составляет около 0,7 солнечной массы, а масса сопутствующего объекта может на 40-60 процентов быть больше массы Солнца.

Астрономы провели спектроскопические наблюдения с использованием 2,2-метрового телескопа Гавайского университета и Большого бинокулярного телескопа. Это позволило получить точные данные о составе и физических характеристиках звезд в системе.

Было определено, что масса белого карлика действительно составляет 1,3 солнечной массы с минимальным пределом 1,23 солнечной массы. Орбитальное расстояние между объектами системы достигает 3,3 солнечного радиуса, что подтверждает гипотезу, что обе звезды имели общую оболочку в прошлом.

Исследователи пришли к выводу, что наблюдениям соответствует белый карлик с возрастом остывания более 3 миллиардов лет. Предполагается, что в будущем система может испытать еще одну фазу переноса массы в будущем, и это приведет к образованию катастрофической переменной.