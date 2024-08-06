Задержаны трое причастных к терактам в Дагестане

В Дагестане силовики задержали трех боевиков из ИГ, причастных к терактам

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех боевиков, причастных к терактам в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подозреваемых поймали на территории республики, им от 16 до 18 лет. Юноши состояли в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По данным силовиков, задержанные участвовали в подготовке нападения на Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы, также они распространяли радикальные идеи ИГ.

В отношении молодых людей возбуждены дела об участии в теракте и незаконном обороте оружия.

23 июня в Дербенте произошла террористическая атака на синагогу и храм, одновременно с этим было нападение на полицейских в Махачкале. Уже предъявлены обвинения в терроризме нескольким фигурантам дела, которые были задержаны сразу после терактов в республике. Они арестованы.