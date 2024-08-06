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16:28, 6 августа 2024Бывший СССР

Зеленский заявил об увеличении финансирования ракетной программы

Зеленский заявил о выделении дополнительных средств на ракетную программу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увеличении финансирования ракетной программы Ставкой верховного главнокомандующего. О выделении дополнительных средств он написал в своем Telegram-канале.

«Решением Ставки было направлено дополнительное финансирование на нашу ракетную программу», — написал украинский лидер. По его словам, на Украине будет больше ракет собственного производства.

Ранее Зеленский написал, что провел заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на торецком, харьковском и покровском направлениях фронта. О ситуации на фронте украинскому лидеру по видеосвязи доложил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

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