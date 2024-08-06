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15:37, 6 августа 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил на Ставке ситуацию на нескольких направлениях

Зеленский обсудил на Ставке ситуацию на торецком и харьковском направлениях

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на торецком, харьковском и покровском направлениях фронта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел Ставку. Вопрос номер один — ситуация на фронте. Особенно подробно — покровское, торецкое и харьковское направления», — написал он.

О ситуации на фронте украинскому лидеру по видеосвязи доложил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По словам Зеленского, в настоящий момент главком находится на передовой.

Ранее президент Украины заявил о намерении завершить конфликт с Россией в 2024 году. Закончить конфликт, по его словам, необходимо на справедливых условиях и как можно скорее.

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      Александр Курбатов
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