Женщина украла приданое дочери и сбежала с любовником

В Индии женщина сбежала с любовником, украв приданое дочери

В Индии женщина сбежала с любовником, оставив мужа и двоих детей. Об этом пишет News 18.

Мужчина из города Музафарпур, штат Бихар, обратился в полицию после того, как жена бросила его и детей после 16 лет брака. По словам мужчины, она сбежала с любовником, украв все деньги, отложенные в качестве приданого для 16-летней дочери. После короткого расследования правоохранителям удалось найти индианку и допросить ее.

Женщина отказалась возвращаться к мужу. По ее словам, последние четыре года он очень грубо с ней обращался. Кроме того, согласно ее рассказу, несколько лет назад он уехал работать в Мумбаи, чтобы сбросить с себя бремя семейных обязанностей. Все это заставило женщину искать близости на стороне. Она встретила мужчину через интернет, и первое время они лишь переписывались.

Однако отношения стремительно развивались, в какой-то момент муж узнал о романе и потребовал у жены прекратить связь с любовником. Женщина пыталась это сделать, но не смогла бороться с чувствами. Она решила бросить мужа и детей и убежать с любимым. По ее словам, они с любовником уже поженились и планируют провести вместе остаток жизни. При этом она отвергла обвинения в краже приданого, назвав их ложными.

Ранее в Индии американку нашли прикованной к дереву цепью. Она сообщила спасателям, что провела в лесу больше месяца без еды. К дереву ее приковал муж после домашней ссоры.