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11:01, 6 августа 2024Россия

Жителей Петербурга разбудили хлопки и звуки сирены

В Санкт-Петербурге жителей напугали хлопки и звуки сирены

Кадр: 78.ru

Жителей Приморского района Санкт-Петербурга напугали хлопки и звуки сирены посреди ночи. Происходящее жители обсуждали в комментариях в социальных сетях, в частности, в Telegram-канале «Юнтолово. Неофициально».

Хлопки, сирена и странный гул разбудили жильцов муниципального округа Юнтолово. «А кто знает, что за сирена и гудение на весь район?» — поинтересовался пользователь Исаев.

Некоторые предположили, что это могут быть беспилотники. «На беспилотнике по ходу кто то упражняется. Реально спать мешает», — написал пользователь с ником Алекс Tuman.

Позже телеканал 78.ru выяснил, что было реальной причиной подозрительных звуков — работающий комбайн.

Оказалось, что на поле за Юнтоловским заказником заготавливают корм для животных. Со слов водителя, работы проводятся именно ночью, поскольку в дневное время машины не могут добраться на поле из-за пробок. 7 августа работы продолжатся.

Ранее жителей Выборга в Ленинградской области посреди ночи разбудили взрывы во время съемок сериала «Берлинская жара». Они назвали произошедшее «издевательством в неспокойное время».

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      Елена Торубарова
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