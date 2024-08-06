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12:57, 6 августа 2024Бывший СССР

Жители Таджикистана стали реже уезжать за границу на заработки

Трудовая миграция из Таджикистана в 2024 году сократилась на 16 процентов

Фото: Nomad1988 / Shutterstock / Fotodom

Жители Таджикистана в 2024 году стали реже уезжать из страны на заработки. Об этом сообщило Министерство труда, миграции и занятости населения республики.

По данным ведомства, трудовая миграция из Таджикистана за первые шесть месяцев 2024 года сократилась на 16 процентов. За указанный срок из страны на заработки выехали около 393 тысяч граждан. За аналогичный период в 2023 году с данной целью Таджикистан покинули более 467 тысяч человек.

«Из общего количества трудовых мигрантов 386 987 человек направились в Российскую Федерацию», — уточнили в министерстве.

Ранее вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов раскритиковал внесенные в Госдуму проекты, запрещающие мигрантам работать в медицинской и образовательной сферах. По его словам, Бишкек рассчитывает, что ограничения не будут относиться к гражданам Киргизии.

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      Екатерина Грищенко
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