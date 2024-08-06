Кадры из Белгородской области выдали за последствия атаки на «Ахмат»

Telegram-канал Om TV выдал кадры из села Ясные Зори Белгородской области с поврежденным автомобилем за последствия атаки украинских сил на бойцов спецназа «Ахмат».

6 августа канал опубликовал фото с поврежденным легковым автомобилем. «Последствия атаки по "кадыровцам" в селе Ясные Зори [Белгородской области]», — утверждается в посте. Можно предположить, что под «кадыровцами» авторы имели в виду бойцов спецназа «Ахмат». Однако никаких доказательств связи бойцов «Ахмата» с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ясные Зори канал не предоставил.

Вышеуказанные кадры с поврежденным автомобилем изначально появились в белгородском канале «Жесть Белгород». «Предварительно, на кадрах последствия ночной атаки ВСУ в селе Ясные Зори», — отмечалось в публикации. О представителях спецназа «Ахмат» или других бойцах из Чеченской Республики речь в посте не идет.

Кроме того, на фотографиях заметно, что на заднем сиденье машины расположено детское кресло. Это позволяет предположить, что автомобиль мог принадлежать семье с ребенком.

Утром 6 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района. «В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом», — заявил глава региона. Помимо прочих последствий, осколками были повреждены восемь легковых машин.

Ранее Om TV уже распространял информацию, которая опровергалась. Например, он сообщал, что в Барнауле силовики выстроили людей в шеренгу у «Старого базара», выдали десяткам повестки и отправили в учебные центры. В действительности оказалось, что на месте прошла комплексная проверка на наличие и употребление наркотических веществ, присутствие несовершеннолетних, а также соблюдение миграционного законодательства.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».