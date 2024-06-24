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14:41, 24 июня 2024Интернет и СМИ

Стала известна цель досмотра людей у барнаульского «Старого базара»

Амител: людей у «Старого базара» в Барнауле проверяли на наличие наркотиков
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Кадр: страница «Инцидент Барнаул» во ВКонтакте

В Telegram-канале Om TV появился пост, в котором сказано, что в Барнауле силовики выстроили людей в шеренгу. Авторы утверждают, что десяткам людей выдали повестки и отправили в учебные центры. В посте это событие связывают с ситуацией на Харьковском направлении. Источник издания amic.ru опроверг эту информацию и назвал цель досмотра людей у «Старого базара».

«Силовики провели комплексную проверку на наличие и употребление наркотических веществ, присутствия несовершеннолетних, а также соблюдения миграционного законодательства», — подчеркнул источник.

Один из досмотренных также не упомянул выдачу повесток в разговоре со СМИ. «Минут десять на асфальте полежали, потом гуськом пошли до Старого базара, где вывеска. После этого силовики приказали иностранцам подготовить паспорта для проверки, также проверяли людей и машины на наличие запрещенных веществ и все такое», — рассказал барнаулец.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что в России не нужна новая мобилизация. По словам президента, в 2023 году без мобилизации свыше 300 тысяч россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооруженными силами России. С начала 2024-го их подписали более 160 тысяч человек.

Информация о выдаче повесток в ходе рейса не вызвала интереса у российских СМИ. Про сам массовый досмотр написали только региональные издания.

В соцсетях сообщения о выдаче повесток в Барнауле не распространились.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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