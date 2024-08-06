Звезда «Мстителей» подстриг сыновей и рассмешил фанатов результатом

Австралийский актер Крис Хемсворт подстриг своих сыновей и рассмешил фанатов результатом. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда «Мстителей» поделился фото и видео, в которых продемонстрировал обновленный имидж девятилетних близнецов Саши и Тристана. На размещенных кадрах видно, что Хемсворт выбрил им волосы по бокам с помощью электрической машинки для стрижки, оставив длинные пряди на макушках. «Парикмахерское искусство всегда было моей единственной страстью, и как видите, результаты говорят сами за себя», — с иронией подписал артист снимки.

Поклонники оценили обновленные образы мальчиков в комментариях под постом. «Отойди от машинки и больше никогда к ней не прикасайся», «Я так понимаю, что твоя жена ушла и оставила тебя за главного?», «Австралийский маллет», «Лучше оставайся Тором», «Неплохо получилось», — высказывались они.

В мае сообщалось, что Хемсворт нарушил важный запрет на ежегодном балу Met Gala.